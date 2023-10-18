Advertisement

عربي-دولي

بعد رفع حالات التأهب حول العالم.. مسيّرة تستهدف قوات أميركية في العراق

Lebanon 24
18-10-2023 | 01:07
A-
A+
Doc-P-1119456-638332137112176353.jpeg
Doc-P-1119456-638332137112176353.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤولان أميركيان لـ "رويترز"، إن الجيش الأميركي أحبط هجوماً استهدف قواته في العراق باستخدام طائرات مسيرة.

وعادة لا تتبنى أي جهة تلك الهجمات، لكن واشنطن تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران، تطالب بانسحاب كامل القوات الأميركية الموجودة في العراق.
Advertisement
 
جاء ذلك في وقت رفعت فيه واشنطن مستوى التأهب تحسبا لهجمات من جماعات تدعمها إيران في ظل تصاعد حاد في التوتر في المنطقة بسبب حرب إسرائيل مع حركة حماس.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2023-10-18
02:56 | 2023-10-18
02:54 | 2023-10-18
02:52 | 2023-10-18
02:44 | 2023-10-18
02:30 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24