بعد رفع حالات التأهب حول العالم.. مسيّرة تستهدف قوات أميركية في العراق

قال مسؤولان أميركيان لـ "رويترز"، إن الجيش الأميركي أحبط هجوماً استهدف قواته في العراق باستخدام طائرات مسيرة.



وعادة لا تتبنى أي جهة تلك الهجمات، لكن واشنطن تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران، تطالب بانسحاب كامل القوات الأميركية الموجودة في العراق.

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