تأسس على يد البعثات الانجيلية وصمد بالحرب العالمية.. ما لا تعرفونه عن مستشفى "المعمداني"

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شهد قطاع غزة أمس الثلاثاء أحد أكثر أيامه دموية منذ 11 يوماً، حيث أودى استهداف المستشفى الذي كان يأوي مئات الفلسطينيين الفارين من الغارات والقصف الإسرائيلي، بـ500 شهيد.فما أهمية هذا الصرح القديم؟تأسس المستشفى الأهلي في ثمانينيات القرن التاسع عشر على يد البعثات الإنجيلية المسيحية.وقد نجا من المعارك بين البريطانيين والعثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى، حيث استخدمه الأستراليون كمستشفى عسكري.كما استمر العمل فيه خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين، إلى أن أصبح تحت السيطرة المصرية، حيث كانت تديره خلال تلك الفترة البعثة الأميركية في القاهرة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".وعندما احتلت إسرائيل غزة عام 1967، استعادت الكنيسة الأسقفية السيطرة على المستشفى ووضعته بخدمة جميع المحتاجين والمرضى من كل الأديان والأعراق.وقد تم تمويله إلى حد كبير من قبل الكنيسة الأسقفية.500 شهيدإلا أن هذا الصرح التاريخي تعرض أمس الثلاثاء، لأسوأ حادث بتاريخه، بعدما طاله قصف أوقع أكثر من 500 شهيد، ليصبح عدد الضحايا هذا الأعلى على الإطلاق في حادث منفرد في غزة خلال اشتعال الصراع الحالي، ما أثار احتجاجات في الضفة الغربية المحتلة وإسطنبول والعاصمة الأردنية، فضلا عن لبنان وإيران وغيرهما.فيما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، أن عمال الإنقاذ في المستشفى ما زالوا ينتشلون الجثث من تحت الأنقاض.في حين اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إسرائيل بارتكاب "مجزرة" في المستشفى الأهلي العربي.في المقابل، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، تورط بلاده، لافتاً إلى أن الصواريخ التي أطلقتها حركة الجهاد مرت بالقرب من المستشفى، وفق ما نقلت رويترز.لكن الجهاد نفت بدورها أن يكون أي من صواريخها قد أدى إلى انفجار المستشفى، قائلة إنها لم تجر أي أنشطة في مدينة غزة أو حولها في ذلك الوقت.أما منظمة الصحة العالمية فوصفت الهجوم على المستشفى "بغير المسبوق في نطاقه"، وكانت أكدت أمس أن منشآت الرعاية الصحية في غزة تعرضت لعشرات الهجمات، وأن غالبية مستشفياتها لا تعمل.(العربية)