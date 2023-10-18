روسيا تدين قصف مستشفى المعمداني.. هذا ما قالته الخارجية

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اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، الغارة على مستشفى في غزة جريمة وعملا لا إنسانيا.ووصفت الخارجية الروسية "التصعيد الأخير للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، بأنه كارثة عالمية.وطالبت إسرائيل بأن "تقدم صور الأقمار الصناعية لإثبات أنها ليست وراء الهجوم على مستشفى الأهلي في مدينة غزة.