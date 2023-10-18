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سوريا تعلن الحداد العام لثلاثة أيام على ضحايا مستشفى المعمداني

Lebanon 24
18-10-2023 | 02:44
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أعلنت حكومة الجمهورية العربية السورية "الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 18-10-2023، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجرام الصهيونية الذي استهدف مستشفى المعمداني بقطــاع غــزّة في فلسطين الشقيقة بتاريخ 17-10-2023، وتُنكّس الأعلام في كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي كافة السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".
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