سوريا تعلن الحداد العام لثلاثة أيام على ضحايا مستشفى المعمداني

Advertisement

أعلنت حكومة الجمهورية العربية السورية "الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 18-10-2023، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجرام الصهيونية الذي استهدف مستشفى المعمداني بقطــاع غــزّة في فلسطين الشقيقة بتاريخ 17-10-2023، وتُنكّس الأعلام في كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي كافة السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".