شولتس: لإجراء تحقيق شامل في هجوم مستشفى غزة

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عبر المستشار الألماني أولاف شولتس عن فزعه من صور انفجار في مستشفى بغزة أدى إلى مقتل المئات، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل.وكتب شولتس على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، اليوم الأربعاء "لقد أصيب وقتل مدنيون أبرياء. قلوبنا مع عائلات الضحايا".يشار إلى أن المئات من الفلسطينيين قتلوا في قصف تعرض له مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة مساء أمس الثلاثاء.وكان المستشفى يأوى المئات من العائلات التي لجأت إليه باعتباره مكانا آمنا من القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.