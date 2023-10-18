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عن استهداف مستشفى المعمداني في غزة.. هذا ما أكده الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
18-10-2023 | 02:52
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في نفي جديد لمسؤولية بلاده عن قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة مساء أمس، اتهم الجيش الإسرائيلي حركة الجهاد بإطلاق صاروخ نحو الموقع

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن حماس تعرف ما حصل لكنها تخفيه، مكررا أن صاروخا أطلق خطأ من قبل حركة الجهاد. واتهم الحركة بتضخيم أعداد القتلى.
 
كما عرض بعض الصور الجوية، زاعماً أنها تظهر عدم وقوع أي ضرر مباشر في المستشفى. وأشار إلى أن تحليل تلك الصور التي التقطها الجيش يثبت أنه لم تكن هناك أضرار مباشرة في أعمدة المستشفى بل في منطقة وقوف السيارات، ولم ترصد أي أضرار هيكيلة بالمباني المحيطة به، ما يؤكد أن ما حدث لم يكن استهدافا جويا. "

وأوضح أن القصف الصاروخي الجوي يحدث أضرارا أعمق، لافتاً إلى أن صواريخ من الجهاد أطلقت من مكان قريب ما سبب هذا الانفجار.
 
إلى ذلك، قدم ما قال إنه اعتراض لمكالمة بين عناصر حماس، حيث ظهر أحد الأشخاص يقول إن شظايا من صاروخ الجهاد سقطت على المستشفى. (العربية) 
 
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