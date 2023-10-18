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عربي-دولي

ضابط إسرائيلي يوجه تحذيرا لـ"حزب الله": سوف تتلقون ضربة قاتلة

Lebanon 24
18-10-2023 | 03:12
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قال ضابط اللوجستيات القتالية في الجيش الإسرائيلي، إن فريقه سيتأكد من أن قوات الجيش الإسرائيلي مستعدة بشكل كافٍ لإلحاق عواقب مميتة بـ"حزب الله"، إذا حاول توسيع المواجهة.
 
وشدد الرائد رافيد، في حديث لصحيفة "جيروزاليم بوست" على أنه "إذا تجاوز حزب الله الخطوط، فسوف يتلقى ضربة قاتلة من القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي"، مؤكدا أن الفرقة السادسة، التي هو جزء منها، "جاهزة لأي مهمة، ولديها كل المعدات التي تحتاجها لتوجيه ضربات قاتلة ضد أي تحد من حزب الله في الشمال".
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وأضاف: "لا نعرف متى ستكون مهمتنا، لكننا سنكون قادرين على الدفاع عن الحدود وتحقيق الهدوء في الشمال".

وفي ما يتعلق بنجاح "حزب الله" في إتلاف العديد من أجهزة الاستشعار التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود، لفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي لديه عدة طرق سرية لمواصلة مراقبة حزب الله وأن هدف المهمة هذا لم يتضرر بشكل كبير"، مشيرا إلى أن فريقه يعرف كيف "يفكر خارج الصندوق ويمكنه التصرف بخفة هائلة في تحدي حزب الله".

وتصاعد التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 تشرين الأول. (روسيا اليوم) 
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