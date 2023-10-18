26
o
بيروت
28
o
طرابلس
30
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ضابط إسرائيلي يوجه تحذيرا لـ"حزب الله": سوف تتلقون ضربة قاتلة
Lebanon 24
18-10-2023
|
03:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال ضابط اللوجستيات القتالية في الجيش الإسرائيلي، إن فريقه سيتأكد من أن قوات الجيش الإسرائيلي مستعدة بشكل كافٍ لإلحاق عواقب مميتة بـ"حزب الله"، إذا حاول توسيع المواجهة.
وشدد الرائد رافيد، في حديث لصحيفة "جيروزاليم بوست" على أنه "إذا تجاوز حزب الله الخطوط، فسوف يتلقى ضربة قاتلة من القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي"، مؤكدا أن الفرقة السادسة، التي هو جزء منها، "جاهزة لأي مهمة، ولديها كل المعدات التي تحتاجها لتوجيه ضربات قاتلة ضد أي تحد من حزب الله في الشمال".
Advertisement
وأضاف: "لا نعرف متى ستكون مهمتنا، لكننا سنكون قادرين على الدفاع عن الحدود وتحقيق الهدوء في الشمال".
وفي ما يتعلق بنجاح "حزب الله" في إتلاف العديد من أجهزة الاستشعار التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود، لفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي لديه عدة طرق سرية لمواصلة مراقبة حزب الله وأن هدف المهمة هذا لم يتضرر بشكل كبير"، مشيرا إلى أن فريقه يعرف كيف "يفكر خارج الصندوق ويمكنه التصرف بخفة هائلة في تحدي حزب الله".
وتصاعد التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 تشرين الأول. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إنفجارٌ كبير يهزُّ بنت جبيل.. ما سببه؟
Lebanon 24
إنفجارٌ كبير يهزُّ بنت جبيل.. ما سببه؟
12:51 | 2023-10-17
17/10/2023 12:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية لـ"حزب الله" ولبنان.. هذه خفايا زيارة بايدن لإسرائيل غداً!
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية لـ"حزب الله" ولبنان.. هذه خفايا زيارة بايدن لإسرائيل غداً!
13:09 | 2023-10-17
17/10/2023 01:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف ما قد يفعله نصرالله.. ماذا أعلن عن "حرب لبنان"؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف ما قد يفعله نصرالله.. ماذا أعلن عن "حرب لبنان"؟
12:00 | 2023-10-17
17/10/2023 12:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. إسرائيل تقصفُ مواقع لـ"حزب الله" وهذا ما جرى في كفركلا!
Lebanon 24
الآن.. إسرائيل تقصفُ مواقع لـ"حزب الله" وهذا ما جرى في كفركلا!
12:08 | 2023-10-17
17/10/2023 12:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلانٌ بارز من "حماس" بعد مجزرة مستشفى غزّة.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
إعلانٌ بارز من "حماس" بعد مجزرة مستشفى غزّة.. ماذا فيه؟
16:51 | 2023-10-17
17/10/2023 04:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2023-10-18
"الأمور تتجه نحو الأسوأ".. هل إسرائيل قادرة على شن حرب على إيران؟
04:55 | 2023-10-18
أزمة غزة قد تزيد تهديد الإرهاب.. تحذيرات غربية تصدر
04:16 | 2023-10-18
إسرائيل حذرت مستشفى المعمداني قبل الهجوم.. هذا ما كشفه سفير فلسطيني
04:16 | 2023-10-18
المستشار الألماني ومرافقوه ينبطحون أرضاً.. إليكم بالفيديو ما حصل في مطار بن غوريون
04:10 | 2023-10-18
السيسي: تهجير الفلسطينيين لسيناء يجرنا لحرب مع إسرائيل
04:00 | 2023-10-18
تل ابيب تدفع بإتجاه الحرب الكبرى.. هل تريد توريط واشنطن؟
فيديو
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
18/10/2023 12:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
18/10/2023 12:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
18/10/2023 12:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24