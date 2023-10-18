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عربي-دولي

على خلفية استهداف المستشفى الأهلي المعمداني.. "إضراب شامل" في الضفة الغربية

Lebanon 24
18-10-2023 | 03:29
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تجدد الإضراب الشامل في الضفة الغربية، الأربعاء، على خلفية الضربة التي تعرض لها المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين، حسبما ذكرت مراسلة قناة "الحرة".

وكانت رام الله ومدن أخرى بالضفة الغربية، قد شهدت في وقت متأخر، الثلاثاء، مظاهرات حاشدة بعد الضربة على المستشفى المعمداني، مما أشعل فتيل مواجهات بين المحتجين والأجهزة الأمنية الفلسطينية.
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وأسفرت ضربة المستشفى التي تتبادل إسرائيل والفلسطينيون الاتهامات بشنها، عن سقوط مئات القتلى، وأثارت سلسلة من الإدانات الدولية والتظاهرات في دول عربية وإسلامية، قبل ساعات من وصول الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة.

وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام عقب حادثة مستشفى غزة، التي يقول فلسطينون إن "إسرائيل استهدفته بضربة جوية".

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن المستشفى "تعرض لضربة بصاروخ فاشل أطلقته حركة الجهاد الإسلامي في غزة، باتجاه إسرائيل".
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