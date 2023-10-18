Advertisement

عربي-دولي

"أشرفلنا نموت في دارنا".. نازحون يعودون لمدن شمال غزة

Lebanon 24
18-10-2023 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1119538-638332223328832509.png
Doc-P-1119538-638332223328832509.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر عدد من الفلسطينيين العودة أدراجهم إلى منازلهم في شمال قطاع غزة بسبب الخطر الذي عاشوه في الأيام الماضية وعدم وجود أماكن تؤويهم مفضلين الموت داخل بيوتهم.

ويقول أحد هؤلاء الفلسطينيين للعربية/الحدث، "حكولنا اطلعوا من منازلكم.. طلعنا رحنا على خان يونس ما لقينا مكان ننام فيه وين نروح احنا راجعين أشرفلنا نموت في دارنا.. أحسنلنا ديارنا".
Advertisement

وكانت إسرائيل قد طالبت سكان شمال غزة قبل أيام بترك منازلهم والتوجه إلى الجنوب بعد أيام من بدء القصف على القطاع ردا على عملية "طوفان الأقصى" العسكرية التي نفذتها حركة حماس برا وجوا وبحراً في إسرائيل.

ويشهد قطاع غزة قصفاً إسرائيلياً مكثفاً أودى حتى الآن بحياة ما لا يقل عن 3000 شهيد في القطاع الفلسطيني المحاصر، وإصابة الآلاف، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، بينما قُتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل منذ هجوم حماس على إسرائيل، الذي أسفر أيضا عن أسر ما لا يقل عن 120 شخصا، وفق مسؤولين إسرائيليين.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-10-18
04:55 | 2023-10-18
04:16 | 2023-10-18
04:16 | 2023-10-18
04:10 | 2023-10-18
04:00 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24