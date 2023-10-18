"أشرفلنا نموت في دارنا".. نازحون يعودون لمدن شمال غزة

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قرر عدد من الفلسطينيين العودة أدراجهم إلى منازلهم في شمال قطاع غزة بسبب الخطر الذي عاشوه في الأيام الماضية وعدم وجود أماكن تؤويهم مفضلين الموت داخل بيوتهم.ويقول أحد هؤلاء الفلسطينيين للعربية/الحدث، "حكولنا اطلعوا من منازلكم.. طلعنا رحنا على خان يونس ما لقينا مكان ننام فيه وين نروح احنا راجعين أشرفلنا نموت في دارنا.. أحسنلنا ديارنا".وكانت إسرائيل قد طالبت سكان شمال غزة قبل أيام بترك منازلهم والتوجه إلى الجنوب بعد أيام من بدء القصف على القطاع ردا على عملية "طوفان الأقصى" العسكرية التي نفذتها حركة حماس برا وجوا وبحراً في إسرائيل.ويشهد قطاع غزة قصفاً إسرائيلياً مكثفاً أودى حتى الآن بحياة ما لا يقل عن 3000 شهيد في القطاع الفلسطيني المحاصر، وإصابة الآلاف، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، بينما قُتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل منذ هجوم حماس على إسرائيل، الذي أسفر أيضا عن أسر ما لا يقل عن 120 شخصا، وفق مسؤولين إسرائيليين.(العربية)