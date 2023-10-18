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تحضيرًا لزيارة بايدن... إغلاق طرق ونشر 1500 عنصر شرطة في اسرائيل

Lebanon 24
18-10-2023 | 03:33
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أفاد موقع "Ynet" بأن الشرطة الإسرائيلية اتخذت إجراءات مشددة استعدادا لوصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل، في زيارة "تضامنية في وجه إرهاب "حماس".
وقال الموقع الإسرائيلي إنه تم نشر أكثر من 1500 شرطي في جميع أنحاء إسرائيل، وعلى الطرق المؤدية إلى تل أبيب، مبينا أنه سيتم إغلاق الطريق السريع رقم 1 بشكل تدريجي أمام حركة المرور من تقاطع اللد إلى تقاطع لاغوارديا في الاتجاهين، بالإضافة إلى نشر الحواجز في جميع أنحاء تل أبيب.
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وذكر أن المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي متواجد في مقر الشرطة في نتاف، حيث يتلقي إحاطة عامة من قائد المنطقة الوسطى، المشرف آفي بيتون، حول استعدادات الشرطة استعدادا لوصول الرئيس الأمريكي.
وحسب موقع Arutz Sheva الإسرائيلي فإن بايدن سيصل إلى إسرائيل في الساعة العاشرة صباحا، ويغادر الساعة الثالثة بعد ظهر نفس اليوم بالتوقيت المحلي.
وسيلتقي بايدن خلال الزيارة التي لن تستغرق سوى 5 ساعات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتزوغ وممثلي عائلات الرهائن لدى "حماس". (RT)
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