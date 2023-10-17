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عربي-دولي

في أخطر زيارة في ولايته... بايدن من تل أبيب: حماس قتلت أكثر من 1300 شخص

Lebanon 24
17-10-2023 | 17:09
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وصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، وذلك في زيارة تعبر عن تضامن واشنطن مع إسرائيل، في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته ضدها حركة حماس قبل 12 يوما.
 
 
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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في استقبال بايدن في مطار بن غوريون في تل أبيب. وتأتي الزيارة في خضم حرب تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. 
 
 
وقال نتنياهو خلال لقائه بايدن: "نثمن دعم أميركا الراسخ لإسرائيل من أجل الدفاع عن نفسها، وأضاف: "يجب أن يتحد العالم في مواجهة حماس".
 
 
بدوره، أشار بايدن الى أن "حماس قتلت أكثر من 1300 شخص بينهم أميركيون وهي إرهابية، وإسرائيل ترد على هجمات حماس ويجب أن نوفر لكم ما تحتاجونه".
 
 
وتابع: "يبدو لي أن واقعة المستشفى في غزة من عمل "الفريق الثاني"، متهما الفصائل الفلسطينية ضمنا بالمسؤولية عن واقعة مستشفى المعمداني.
 
 
 
وكان من المقرر أن يزور بايدن، عمّان لعقد قمة مع زعماء الأردن ومصر ورئيس السلطة الفلسطينية، لكن الزيارة "أرجئت" في أعقاب الضربة التي طالت مستشفى في غزة.
 
 
وأبدى بايدن، الثلاثاء، "غضبه وحزنه العميق" بسبب الضربة في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأعطى توجيهاته لمستشاريه للأمن القومي بـ"جمع مزيد من المعلومات".
 
وشدد على أن "الولايات المتحدة تقف بشكل لا لبس فيه مع حماية أرواح المدنيين أثناء النزاع"، معربا عن حزنه على "المرضى والطواقم الطبية وغيرهم من الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة". (الحرة)
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