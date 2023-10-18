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عربي-دولي

المستشار الألماني ومرافقوه ينبطحون أرضاً.. إليكم بالفيديو ما حصل في مطار بن غوريون

Lebanon 24
18-10-2023 | 04:16
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في مشهد غريب وغير مألوف، اضطر المستشار الألماني أولاف شولتس وموظفوه والصحافيون المرافقون لوفده، للانبطاح أرضاً بعد نزولهم من الطائرة، ثم الزحف إلى الأسفل والاستلقاء على الإسفلت بسبب الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية باتجاه مطار بن غوريون في تل أبيب.
 
فقد انتشر مقطع فيديو للمستشار الألماني وهو ينبطح على أرضية مطار تل أبيب، بعد أن دقت صافرات الإنذار، وذلك أثناء زيارته لإسرائيل.

وتناقلت صفحات كثيرة مقطع الفيديو، الذي لاقى عشرات المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه المسؤول الرفيع ومرافقوه منبطحين أرضاً بسبب الصواريخ. (العربية)
 
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