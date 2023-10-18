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عربي-دولي

إسرائيل حذرت مستشفى المعمداني قبل الهجوم.. هذا ما كشفه سفير فلسطيني

Lebanon 24
18-10-2023 | 04:16
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أعلن السفير الفلسطيني إلى اليابان وليد صيام، اليوم الأربعاء، ان إسرائيل أجرت مكالمة تحذير مع مستشفى الأهلي المعمداني في غزة قبل الهجوم "وليس قبل ساعة من الهجوم".

وقال وليد صيام إن "على المجتمع الدولي أن يتوقف عن حماية إسرائيل"، بحسب رويترز
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وطالب السفير الفلسطيني إلى اليابان الرئيس الأميركي جو بايدن بأن يصدر بيانا قويا بأن هذه الحرب يجب أن تتوقف.

وفي وقت لاحق الأربعاء، اتصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وقدم التعازي بضحايا المستشفى في غزة، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأميركية.

وكان الجيش الإسرائيلي حمل، اليوم الأربعاء، حركة الجهاد مسؤولية الهجوم على مستشفى في غزة، مشيار إلى أن صور الرادارات الإسرائيلية أظهرت إطلاق صواريخ من القطاع وقت إصابة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن "طبيعة الأضرار وعدم وجود فجوة في الأرض تنفي فرضية القصف الجوي للمستشفى".

وأضاف هاغاري "صاروخ لحركة الجهاد سقط عن طريق الخطأ على المستشفى الأهلي في غزة".

كما اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "حماس بتضخيم أرقام القتلى في انفجار المستشفى"، مكررا الاتهامات لحركة حماس بأنها "تستخدم المدنيين دروعا بشرية"، ودعا السكان إلى مغادرة شمالي قطاع غزة.

وفي ستراسبورغ، رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء أن "لا شيء" يمكن أن يبرر "قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين"، مدينة المشاهد "المروعة" في الموقع.(سكاي نيوز)

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