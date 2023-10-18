أزمة غزة قد تزيد تهديد الإرهاب.. تحذيرات غربية تصدر

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أصدر رؤساء جهاز MI5 ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيراً مشتركاً غير مسبوق من أن خطر وقوع هجوم إرهابي محلي قد يتزايد نتيجة للأزمة في الشرق الأوسط، وذلك عقب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط جراء الحرب في غزة.وأوضح قادة مكافحة الإرهاب أن الجاليات والمنظمات اليهودية، فضلاً عن الجماعات الأخرى، قد تواجه خطراً متزايداً من الجهات الفاعلة المنفردة، ومسلحي حماس وإيران على الأراضي البريطانية أو الأميركية، بحسب صحيفة "الغارديان".بدوره، قال كين ماكالوم، المدير العام لوكالة التجسس الداخلية البريطانية، إن هناك خطراً من أن يستجيب الأفراد "الذين بادروا ذاتياً" والذين ربما تحولوا إلى التطرف عبر الإنترنت "بطرق عفوية أو غير متوقعة" في المملكة المتحدة بعد هجمات حماس على إسرائيل.مخاوف من تهديد إرهابي في بريطانياوفي حديثه أمام قمة عامة لرؤساء المخابرات في كاليفورنيا، إلى جانب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، أضاف ماكالوم أن "هناك أيضاً خطراً من أن تقوم الجماعات الإرهابية أو إيران بتصعيد نشاطها العنيف وأن يتم استهداف الأفراد أو المنظمات اليهودية من قبل النازيين الجدد والمتشددين".كما أشار إلى أنه "من الواضح أن هناك احتمال أن تؤدي الأحداث العميقة في الشرق الأوسط إما إلى توليد حجم أكبر من التهديد في بريطانيا، و/أو تغيير شكله من حيث ما يتم استهدافه، ومن حيث كيفية استلهام الناس".في موازاة ذلك، قال راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن التهديدات الإرهابية تتطور بسرعة في الولايات المتحدة، وإننا "لا نستطيع ولا نستبعد احتمال قيام حماس أو غيرها من المنظمات الإرهابية الأجنبية باستغلال الصراع لدعوة مؤيديها إلى شن هجمات على أراضينا".وأضاف أنه خلال الأسبوع الماضي كانت هناك "زيادة في التهديدات المبلغ عنها" ضد "الأميركيين اليهود أو الأميركيين المسلمين والمؤسسات ودور العبادة" في الولايات المتحدة، مكرراً التحذير الذي أصدره يوم السبت لقادة الشرطة في سان دييغو.إلى ذلك، كان هناك أيضاً تحذير محدد من رئيس المخابرات البريطانية بشأن إيران، إذ قال إنها قد تكون مستعدة لاتخاذ "إجراء وقائي" ضد إسرائيل قبل الغزو البري المتوقع لغزة.(العربية)