Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية التركي: إسرائيل تتبع خطوات عاطفية وانتقامية

Lebanon 24
18-10-2023 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1119586-638332294037937960.jpg
Doc-P-1119586-638332294037937960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن "إسرائيل تريد مغادرة كل المدنيين وعلى رأسهم الأجانب من قطاع غزة، لتصبح من منظور عسكري هدفا مفتوحا".

وأوضح فيدان في تصريحات أدلى بها للصحفيين، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة أن "إسرائيل مستعدة لضمان مغادرة الأجانب من غزة، وأنها لا ترى مشكلة في موت الفلسطينيين، لكن فقدان أرواح الأجانب والغربيين يسبب ردود فعل خارجية خطيرة". 

وأفاد أن "أولوية تركيا في الوقت الراهن تتمثل في منع التوسع الجغرافي للصراع الدائر".

وأشار فيدان أن "هناك اختلاف في الرأي بين السياسيين الذين يبدون غير ناجحين وبين المهتمين بالمصلحة العامة للبلاد".

وذكر أن كلا المجموعتين في خضم "بيئة عاطفية وانتقامية للغاية في الوقت الراهن، ولا توجد آليات كبح لتجنب مواقف معينة قد تؤدي إلى كوارث كبرى".

ولفت فيدان أن "تركيا بيّنت للدول الأخرى بما فيهم الولايات المتحدة أن إسرائيل لا تفكر تفكيرا سليما حاليا وأنها تتبع خطوات عاطفية وانتقامية". (الأناضول)

 

 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2023-10-18
07:10 | 2023-10-18
07:00 | 2023-10-18
06:49 | 2023-10-18
06:45 | 2023-10-18
06:40 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24