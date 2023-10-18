وزير الخارجية التركي: إسرائيل تتبع خطوات عاطفية وانتقامية

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن "إسرائيل تريد مغادرة كل المدنيين وعلى رأسهم الأجانب من قطاع غزة، لتصبح من منظور عسكري هدفا مفتوحا".

وأوضح فيدان في تصريحات أدلى بها للصحفيين، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة أن "إسرائيل مستعدة لضمان مغادرة الأجانب من غزة، وأنها لا ترى مشكلة في موت الفلسطينيين، لكن فقدان أرواح الأجانب والغربيين يسبب ردود فعل خارجية خطيرة".

وأفاد أن "أولوية تركيا في الوقت الراهن تتمثل في منع التوسع الجغرافي للصراع الدائر".

وأشار فيدان أن "هناك اختلاف في الرأي بين السياسيين الذين يبدون غير ناجحين وبين المهتمين بالمصلحة العامة للبلاد".

وذكر أن كلا المجموعتين في خضم "بيئة عاطفية وانتقامية للغاية في الوقت الراهن، ولا توجد آليات كبح لتجنب مواقف معينة قد تؤدي إلى كوارث كبرى".

ولفت فيدان أن "تركيا بيّنت للدول الأخرى بما فيهم الولايات المتحدة أن إسرائيل لا تفكر تفكيرا سليما حاليا وأنها تتبع خطوات عاطفية وانتقامية". (الأناضول)