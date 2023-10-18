غزة.. الإعلام الحكومي يدعو للمشاركة بتشييع "شهداء المعمداني"

دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، إلى المشاركة في بتشييع قتلى القصف الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" بغزة الذي راح ضحيته المئات.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في بيان نشر على فيسبوك: "ندعو جماهير شعبنا في قطاع غزة للمشاركة الفاعلة في جنازة (تشييع) شهداء مذبحة مستشفى المعمداني صباح اليوم".

وأضاف أن ذلك "لإيصال رسالة واضحة للاحتلال بأننا لن نغفر هذه الجريمة، ولن يمر مخططه بالتهجير مهما كلفنا من تضحيات".

وأهاب معروف "بجماهير وشعوب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بالخروج في مسيرات غضب ضد هذه المذبحة وتنظيم جنازات رمزية لشهداء المذبحة". (وكالات)