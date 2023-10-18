إشارة قوية تجاه "حزب الله".. فرص سياسية كثيرة في زيارة بايدن إلى إسرائيل

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كتب موقع "الجزيرة نت": أدرك العديد من المراقبين أن زيارة الرئيس جو بايدن إلى إسرائيل والأردن خلال الأزمة الحالية ربما توفر معها فرصا سياسية على أصعدة عدة يجب اغتنامها.وتم إلغاء زيارة بايدن للأردن بشكل مفاجئ بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأردنية إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء في عمان بمشاركة الرئيس بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني في غزة.ولم يغير البيت الأبيض موقفه الداعم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أكده بايدن في مناسبات عديدة منذ اللحظة الأولى لعملية "طوفان الأقصى"، وذلك رغم التذكير الخجول لإسرائيل بضرورة الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.وقال الدبلوماسي السابق وخبير الشؤون الدولية ولفغانغ بوستزتاي، للجزيرة نت، إن "حرب غزة هي بالنسبة للولايات المتحدة تطور بالغ الأهمية، فمن النادر جدا أن يتدخل رئيس أميركي شخصيا في الأزمات بهذه الصورة".من جهته، لفت آدم شابيرو، مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي بمنظمة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" "للجزيرة نت" أن لدى بايدن 3 أهداف هي إظهار مزيد من الدعم الأميركي لإسرائيل "كما لو كان ذلك ضروريا"، وإظهار قلقه لعائلات المواطنين الأميركيين "الذين قُتلوا أو احتجزوا كرهائن خاصة"، بالإضافة إلى الضغط على القيادة الإسرائيلية بشأن مخاوف واشنطن من شن أي عمل عسكري آخر وعواقبه طويلة المدى على كل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبدرجة أقل، على الفلسطينيين.ورغم أن زيارة بايدن لإسرائيل تأتي "في لحظة حرجة لإسرائيل وللمنطقة وللعالم، ولإعادة تأكيد تضامن الولايات المتحدة معها والتزامها القوي بأمنها"، كما ذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فإن رحلته تعد في هذا التوقيت محفوفة بالمخاطر.كما تعد بمثابة عرض دراماتيكي لدعم حليف كبير لواشنطن، بينما تحمل أخطار الفشل في حال رفض حلفاؤها العرب الطرح الأميركي للتعامل مع الأزمة.ورجّح شابيرو "أن يكون للزيارة تأثير رمزي فقط، بما يدل على مدى ضآلة فهم حكومة الولايات المتحدة للوضع على الأرض ومدى مساهمتها في بؤس الفلسطينيين أولا وقبل كل شيء، وفي تكرار جولات الصراع المتكررة".وأشار بوستزتاي إلى أن بايدن ينوي إظهار الدعم للحملة العسكرية الإسرائيلية البرية المتوقعة ضد حماس، واعتبر أن الزيارة إشارة قوية تجاه أي جهة تفكر في التدخل من الخارج، مثل حزب الله وسوريا وإيران على وجه الخصوص.وأمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، حاملة طائرات إضافية "يو إس إس دوايت أيزنهاور" بالإبحار إلى شرق البحر المتوسط لتنضم لحاملة الطائرات "جيرالد فورد" التي وصلت قبل أيام. وجهز الجيش الأميركي حوالي 2000 جندي لأي تدخل محتمل لدعم إسرائيل.وأفاد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، يوم الأحد، بأن الإدارة منخرطة في "دبلوماسية القنوات الخلفية" مع طهران لإرسال الرسالة نفسها التي كانت تنقلها علنا حول عدم تصعيد الأزمة أكثر.وخلف الكواليس، يناقش بايدن وفريقه الاحتمالات المختلفة في حالة تصاعد الأزمة، وقال سوليفان "لا يمكننا استبعاد أن تختار إيران الانخراط بشكل مباشر بطريقة ما، علينا أن نستعد لكل حالة طوارئ محتملة".من ناحية أخرى، سيركز جزء من زيارة بايدن إلى إسرائيل على الحصول على مزيد من المعلومات حول الرهائن حتى تتمكن واشنطن من "تطوير خيارات سياسية"، وفق تصريح سوليفان.وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط السفير ديفيد ماك، والذي سبق له العمل في قنصلية بلاده بالقدس -للجزيرة نت- إن بايدن يهدف بالأساس "للتوصل لاتفاقيات بين إسرائيل ومصر تسمح لجميع المواطنين الأميركيين وغيرهم من الأجانب المحاصرين في غزة بمغادرة القطاع، مع السماح بدخول الغذاء والدواء والإمدادات الإنسانية الأخرى التي غزة في أمس الحاجة لها".