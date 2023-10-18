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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ عدد مقاتلي "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" في غزة، يُقدّر ما بين 30 إلى 40 ألف شخص، علاوة على احتياطي قد يصل إلى عشرات الآلاف.وتُقدّر الوحدات العسكرية لـ"حماس" في غزة ما بين 27 إلى 30 كتيبة وحوالي مئة سرية، علاوة على وجود وحدات مساعدة أخرى في تخصصات الهندسة والخدمات والدعم اللوجستيكي وما شابه.وتبيّن مؤخراً أنّ كتائب القسام لديها وحدات جوية خاصة، وقوات خاصة يمكن تصنيفها على أنها "مشاة بحرية"، علاوة على استخدامها طائرات شراعية وطائرات كهربائية صغيرة، وطائرات مسيّرة صغيرة للاستطلاع، تمّ شراؤها من السوق في العادة أو صنعت داخل ورش في القطاع.بالنسبة للدفاع الجوي، تقتصر إمكانات كتائب القسام على صواريخ غير موجهة محمولة على الكتف من طرازات قديمة، وفي مواجهة العربات المدرعة، لديها أسلحة خفيفة مضادة للدروع.أمّا من الناحية الآلية، فلا يوجد لدى كتائب القسام دبابات أو عربات مدرعة، وهي في العادة تدمر ما تستولي عليه من مثل هذه الأسلحة من إسرائيل.ولعدم توفر ناقلات جنود مدرعة وعربات مشاة، يستخدم مقاتلو كتائب القسام السيارات العادية ومركبات دفع رباعي يدخل عليها تعديلات وتزود برشاشات في ورش محلية، فيما تستخدم الدراجات النارية كوسيلة تنقل خفيفة.وتتمثل القوة الضاربة الرئيسة لكتائب القسام في الصواريخ والقذائف الصاروخية التي أنهكت القبة الحديدة الإسرائيلية بأعدادها الكبيرة التي أطلقت في الهجوم الأخير في 7 تشرين الاول.ولدى كتائب القسام مجموعة واسعة من الصواريخ غير الموجهة المحلية من طرازات "القسام"، وهي متنوعة ومن عيارات مختلفة، علاوة على صواريخ أخرى من أعيرة مختلفة من بينها "عياش 250" الذي يصل مداه إلى 250 كيلو مترا.وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة في الإنترنت أن كتائب القسام تملك عدة أنواع من منصات الصواريخ، فيما تؤكد صحف إسرائيلية أن المقاتلين الفلسطينيين في غزة لديهم قاعدة محلية لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة وأسلحة أخرى. (روسيا اليوم)