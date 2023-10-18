بوتين: ما يحدث في غزة مأسوي ويجب أن يتوقف

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن يكون حادث استهداف مشفى المعمداني في غزة بمثابة إشارة جادة لضرورة إنهاء الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية على وجه السرعة.وأضاف بوتين: "ندعو دائما إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تتبناه روسيا دائما، وهي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى السلام العادل والشامل وطويل الأمد.وقال بوتين إن "ما يحدث في غزة مأسوي، ويجب أن يتوقف". (سكاي نيوز)