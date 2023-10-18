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عربي-دولي

بوتين: ما يحدث في غزة مأسوي ويجب أن يتوقف

Lebanon 24
18-10-2023 | 06:45
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن يكون حادث استهداف مشفى المعمداني في غزة بمثابة إشارة جادة لضرورة إنهاء الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية على وجه السرعة.

وأضاف بوتين: "ندعو دائما إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تتبناه روسيا دائما، وهي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى السلام العادل والشامل وطويل الأمد.
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وقال بوتين إن "ما يحدث في غزة مأسوي، ويجب أن يتوقف". (سكاي نيوز)
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