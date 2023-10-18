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عربي-دولي

رئيس المفوضية الإفريقية تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب

Lebanon 24
18-10-2023 | 06:40
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اتهم رئيس مفوّضية الاتّحاد الأفريقي موسى فقي محمد، الأربعاء، إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" بسبب القصف الذي طال ليل الثلاثاء مستشفى في مدينة غزة وأوقع أكثر من 200 قتيل وحمّل مسؤوليته إلى الدولة العبرية التي نسبته من جهتها لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال فقي في منشور على منصّة إكس إنّه "لا توجد كلمات تعبّر بشكل كاف عن إدانتنا للقصف الإسرائيلي لمستشفى في غزة اليوم، ممّا أسفر عن مقتل مئات الأشخاص".

ودعا رئيس المفوضية الأفريقية المجتمع الدولي إلى التحرّك، مؤكّداً أنّ "استهداف مستشفى يعتبر ملاذاً آمناً بموجب القانون الإنساني الدولي هو جريمة حرب". (وكالات)

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