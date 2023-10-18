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عربي-دولي

الصين:ندد بشدة بالهجوم على المستشفى في غزة وندعو إلى إنهاء الحرب

Lebanon 24
18-10-2023 | 07:10
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، أنها تشعر "بالصدمة وتندد بشدة" بالقصف على مستشفى في غزة الذي أدى الى مقتل مئات الأشخاص.

 ودعت وزارة الخارجية الصينية إلى "وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب".

 وكان مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، دعا الاثنين، إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل حماية المدنيين، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وقال إن الجولة الأخيرة من الصراع أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين وتسببت في أزمة إنسانية، مضيفا أن التداعيات غير المباشرة لهذا الصراع قد أثرت على السلام والاستقرار الإقليميين، مشيرا إلى أن الصين تشعر بقلق بالغ حيال هذا الأمر.

 وشدد تشانغ على أن "الوسائل العسكرية ليست هي المخرج".

وأضاف أن "العنف مقابل العنف لن يؤدي إلا إلى حلقة مفرغة لا نهاية لها".

وأعرب تشانغ عن قلق الصين البالغ إزاء عواقب فرض إسرائيل الحصار الكامل على غزة وأمرها بالإجلاء الطارئ للسكان في شمالي غزة. (سكاي نيوز)

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