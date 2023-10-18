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بايدن يتبنى رواية إسرائيل عن مجزرة المعمداني

Lebanon 24
18-10-2023 | 07:30
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تبنى الرئيس الأميركي جو بايدن رواية إسرائيل التي حملت حركة الجهاد الإسلامي مسؤولية القصف الذي تسبب بمقتل المئات في مستشفى في قطاع غزة، مشدداً على أن حماس لم تجلب سوى "المعاناة" للشعب الفلسطيني.

 وقال بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تل أبيب: "شعرت بحزن عميق وغضب شديد بسبب القصف الذي وقع في المستشفى في غزة أمس"، مضيفاً: "بناء على ما رأيته يبدو أن ذلك تم من قبل الطرف الثاني".

 وشكرَ نتنياهو الرئيس الأميركي على "دعمه المطلق" لإسرائيل في حرب غزة، وقال إنّ "هجوم حركة "حماس" قتل 1400 إسرائيلي".

 من جهته، أكّد بايدن أنّ "الشعب الأميركي يشعر بمصاب إسرائيل".

وأضاف أنّ "حماس ارتكبت فظائع، وأردت الحضور لإسرائيل حتى يعرف الناس فيها وفي العالم بأسره أننا نقف معها".

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