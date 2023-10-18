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عربي-دولي

تدبير عاجل للحكومة الإسرائيليّة بشأن البلدات المحاذيّة للبنان... ماذا قرّرت؟

Lebanon 24
18-10-2023 | 07:51
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أفادت "سكاي نيوز"، أنّ الحكومة الإسرائيلية صادقت على توسيع إخلاء البلدات المحاذية للحدود اللبنانية من 2 كيلومتر إلى 5 كيلومترات.
 
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