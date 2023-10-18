مصدر امني مصري: لن نسمح بإجلاء الاجانب من غزة والتصعيد سيقابل بتصعيد

رد مصدر أمني مصري، اليوم، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عدم فتح معبر رفح.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصدر السيادي قوله إن "مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب في القطاع، والتصعيد سيقابل بتصعيد".

من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم، إنه "لا يمكن السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين".

وأضاف الرئيس المصري أنه بحث مع المستشار الألماني جهود مصر لتهدئة الأوضاع في غزة.

وأشار إلى أنه "اقترح نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية لحين انتهاء العمليات العسكرية".

وأوضح: "مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة لكن القصف الإسرائيلي حال دون تشغيله".

من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي قرر إعلان الحداد العام في مصر. (سكاي نيوز)