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عربي-دولي

آخر حصيلة لمجزرة المستشفى المعمداني... كم بلغ عدد الشهداء؟

Lebanon 24
18-10-2023 | 08:07
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد 471 شخصاً في مجزرة المستشفى المعمداني، وقالت إنّ هناك 314 مصاباً، حالة 28 منهم حرجة.
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غزة

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