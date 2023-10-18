"حماس": أميركا منحازة بشكل أعمى لاسرائيل

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اتهمت حركة "حماس" الولايات المتحدة الأميركية بأنها "شريك وداعم مباشر لإسرائيل في قصفها الذي تشنه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الحالي".ورأت الحركة في بيان اوردته "فرانس برس"، أن تبني الولايات المتحدة للرواية الإسرائيلية ما هو إلا "تأكيد على أن الإدارة الأميركية منحازة بشكل أعمى للاحتلال، وهي شريك وداعم مباشر لقادة الاحتلال في هذه المجازر".