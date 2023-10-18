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«الصحة العالمية»: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة

Lebanon 24
18-10-2023 | 08:45
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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على منصة إكس، الأربعاء، أن الوضع في غزة "يصبح خارج السيطرة" بسبب العجز عن إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم.

 وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "مع كل ثانية نتأخر فيها في إدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا".

وشدد على أن "الإمدادات الطبية عالقة منذ 4 أيام عند الحدود بين مصر وقطاع غزة".

 وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "نحتاج إلى دخول فوري لبدء توصيل إمدادات منقذة للحياة".

 ووقع مئات القتلى في قصف أصاب مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، حملت حركة حماس إسرائيل المسؤولية عنه فيما اتهمت إسرائيل حماس بإطلاق صاروخ ضل طريقه وأصاب المستشفى. (سكاي نيوز)

 

 

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