آلاف المصريين يخرجون في تظاهرات في أنحاء البلاد تضامنا مع غزة

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خرج الآلاف من المصريين في تظاهرات اليوم في محافظات مصر تضامنا مع غزة، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية، غداة استشهاد مئات الأشخاص في قصف تعرض له مستشفى المعمداني في القطاع .ونقلت فضائية "إكسترا نيوز" المصرية مشاهد تظهر متظاهرين في عدد من المحافظات بينها المنيا في الجنوب والدقهلية والمنوفية في دلتا النيل.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال مؤتمر صحافي اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس "إذا طلبت من المصريين الخروج للتعبير عن رفض الفكرة (تهجير الفلسطينيين إلى مصر)، سترون الملايين في الشوارع"".