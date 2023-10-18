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عربي-دولي

شرارة الحرب في غزة تنتقل إلى أوروبا... توترات أمنية من فرنسا وإيطاليا وألمانيا

Lebanon 24
18-10-2023 | 14:00
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ذكرت "العربية" أنّه وسط التحذيرات الدولية من إمكانية تأثير الصراع الحالي الدائر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في غزة على الوضع الأمني في عدد من الدول الغربية.

فقد أخلت السلطات الأمنية الفرنسية، اليوم الأربعاء، ستة مطارات في مختلف أنحاء البلاد بعد تلقيها "تهديدات باعتداءات" عبر البريد الإلكتروني، كما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.
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وأوضح المصدر أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أية شكوك" بأن التهديدات قد تكون حقيقية.

كما تم إخلاء قصر فرساي للمرة الثالثة على التوالي، خلال خمسة أيام بعد إنذار بوجود قنبلة.

أما في برلين، فألقيت زجاجتان حارقتان على كنيس يهودي في وقت مبكر اليوم، من دون وقوع أضرار، كما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إن "شخصين مجهولي الهوية وصلا سيرا على الأقدام وألقيا زجاجتين مشتعلتين مملوءتين بسائل باتجاه الكنيس في شارع برونينشتراسه" التجاري والسكني.

كذلك شهدت إيطاليا حادثة مماثلة، حيث أخليت مدرسة يهودية في حي الغيتو التاريخي، وسط روما صباحا، بعد ورود تهديد بوجود قنبلة، حسب ما أفادت شرطة العاصمة. وقالت إنه تم إرسال فرق متخصصة وكلاب إلى الموقع لتفتيش المباني. (العربية)
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