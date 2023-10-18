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عربي-دولي

إيران: من الضروري فرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل

Lebanon 24
18-10-2023 | 09:12
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، إنه يجب دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

 

وذكر عبد اللهيان، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أن "قضية فلسطين ما تزال حية ونابضة، ويجب الوقف الفوري للمجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة".

وقال أنه "يجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ونقترح إرسال وفد من الدول الإسلامية إلى غزة بهدف الوقوف على الأوضاع الإنسانية هناك".

وأكد أنه "من الضروري فرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل".

  

ويأتي الاجتماع بعدما أدى أصاب مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة إلى وقوع مئات القتلى.

 

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