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عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي: يجب إيصال المساعدات ورفع الحصار عن غزة

Lebanon 24
18-10-2023 | 09:30
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 أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وإقامة ممرات إنسانية، ودعا الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التحرك.

 وقال الوزير السعودي خلال مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، اليوم، إن السعودية تؤكد على رفضها «للاعتداءات المتكررة» من قبل القوات الإسرائيلية في غزة.

 وأضاف وزير الخارجية السعودي في كلمته، أن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف مسؤول لحماية الفلسطينيين في غزة، وضرورة إيصال المساعدات لغزة للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، وشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الوزير السعودي أن المملكة ستواصل التنسيق المستمر مع الشركاء في المجتمع الدولي لإنهاء أزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 من جانبه، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والعديد من الجرحى من المدنيين الأبرياء. ووصف الأمين العام ذلك بجريمة حرب تتنافى مع كافة القيم الإنسانية، وإرهاب دولة منظم يستحق المساءلة والعقاب، كما ترحم على أرواح آلاف الشهداء الذين ارتقوا خلال هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم.

  

 

 

 

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