إسرائيل تقتل قائدين بارزين في "حماس"... من هما؟

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء "عن مقتل قائدين في حركة "حماس" هما قائد نظام الصواريخ المضادة للدبابات في لواء مدينة غزة التابع لحركة "حماس" محمد عوض الله، وأكرم حجازي عضو القوات البحرية التابعة لحماس، وأحد المسؤولين عن توجيه الضربات من قطاع غزة باتجاه إسرائيل". (روسيا اليوم)

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