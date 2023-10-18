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عربي-دولي

بعد مستشفى المعمداني... إسرائيل تقصف مدرسة في غزة ومعلومات عن سقوط قتلى وجرحى

Lebanon 24
18-10-2023 | 10:05
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أفادت "روسيا اليوم"، أنّ القوات الإسرائيلية استهدفت إحدى مدارس "الأونروا" التي تأوي نازحين وسط قطاع غزة.

وأكدت عن وقوع قتلى وجرحى جراء الاستهداف.
 
 
 
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غزة

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