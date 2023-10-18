بعد مستشفى المعمداني... إسرائيل تقصف مدرسة في غزة ومعلومات عن سقوط قتلى وجرحى

أفادت "روسيا اليوم"، أنّ القوات الإسرائيلية استهدفت إحدى مدارس "الأونروا" التي تأوي نازحين وسط قطاع غزة.



وأكدت عن وقوع قتلى وجرحى جراء الاستهداف.

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