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عربي-دولي
إسرائيل تجلي طواقم سفارتيها في المغرب ومصر
Lebanon 24
18-10-2023
|
10:05
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قامت وزارة الخارجية الإسرائيلية بإجلاء طواقم سفارتيها في المغرب ومصر، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الخارجية قامت بإجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية في القاهرة ومكتب الاتصال في الرباط بسبب المظاهرات المناهضة للأوضاع في غزة.
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وتأتي عملية الإجلاء ضمن حالة التأهب القصوى المعلنة في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم والإجراءات الأمنية الإضافية ونقل مبعوثين من الدول الحساسة إلى دول أكثر أمانا، حسب المصدر ذاته.
وتشهد عدة مدن عربية مظاهرات حاشدة مناصرة للفلسطينيين في قطاع غزة.
وخرجت، مساء الثلاثاء، مظاهرات غاضبة في أعقاب انفجار أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين في مستشفى بغزة. ومن المتوقع تنظيم مسيرات أخرى اليوم الأربعاء.
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