وزير الخارجية المصري: ما حدث في مستشفى غزة "أمر مؤلم للغاية"

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اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، إن ما حدث في مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة "مؤلم للغاية ولا مبرر له"، مشيرا إلى أن "معبر رفح ما يزال غير مؤهل بسبب القصف".وذكر شكري، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية" أنه لا بد من توقف لاستهداف للمنشآت المدنية والمدنيين، وما حدث في غزة جاء نتيجة حملة القصف الإسرائيلي المعلن عنها.وأضاف: "أميركا كانت تاريخيا من الدول الفاعلة والداعمة للعملية السلمية، ونتعاون مع كل الأطراف الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية".وأكد أنه "لم تصلنا أي معلومات رسمية بشأن رفض نتنياهو فتح معبر رفح، وإسرائيل مسؤولة عن عدم فتح المعبر لإيصال المساعدات للمدنيين"، لافتاً إلى أن "نحاول بكل الوسائل مع الجميع تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".وشدد على أن معبر رفح ما يزال غير مؤهل بسبب القصف ولا ضمان بألا يُقصَف إن فُتِح، مؤكداً أن تهجير الفلسطينيين من شمالي القطاع مخالف للقانون الدولي.