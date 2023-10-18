Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية المصري: ما حدث في مستشفى غزة "أمر مؤلم للغاية"

Lebanon 24
18-10-2023 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1119704-638332466066879145.jpg
Doc-P-1119704-638332466066879145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، إن ما حدث في مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة "مؤلم للغاية ولا مبرر له"، مشيرا إلى أن "معبر رفح ما يزال غير مؤهل بسبب القصف".

وذكر شكري، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية" أنه لا بد من توقف لاستهداف للمنشآت المدنية والمدنيين، وما حدث في غزة جاء نتيجة حملة القصف الإسرائيلي المعلن عنها.
Advertisement

وأضاف: "أميركا كانت تاريخيا من الدول الفاعلة والداعمة للعملية السلمية، ونتعاون مع كل الأطراف الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية".

وأكد أنه "لم تصلنا أي معلومات رسمية بشأن رفض نتنياهو فتح معبر رفح، وإسرائيل مسؤولة عن عدم فتح المعبر لإيصال المساعدات للمدنيين"، لافتاً إلى أن "نحاول بكل الوسائل مع الجميع تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن معبر رفح ما يزال غير مؤهل بسبب القصف ولا ضمان بألا يُقصَف إن فُتِح، مؤكداً أن تهجير الفلسطينيين من شمالي القطاع مخالف للقانون الدولي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:20 | 2023-10-18
10:30 | 2023-10-18
10:20 | 2023-10-18
10:05 | 2023-10-18
10:05 | 2023-10-18
10:00 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24