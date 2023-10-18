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عربي-دولي

تحليل من البيت الأبيض: إسرائيل غير مسؤولة عن تفجير المستشفى

Lebanon 24
18-10-2023 | 12:35
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قالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأربعاء، إن تحليلا أميركيا للبيانات المتاحة حاليا يشير إلى أن إسرائيل "غير مسؤولة" عن التفجير في مستشفى بغزة.

وذكرت أدريان واتسون، في منشور على منصة "إكس"، أن التقييم مستند إلى تحليل الولايات المتحدة لصور ملتقطة من الجو وعبر وسائل المراقبة والاستطلاع والمعلومات المفتوحة المصدر.
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وأضافت أن الولايات المتحدة تواصل جمع المعلومات.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخلاصة نفسها، وقال إن "صاروخا حاد عن مساره أطلقته جماعة إرهابية" أصاب المستشفى في غزة.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الانفجار نجم عن غارة جوية إسرائيلية، فيما قالت تل أبيب إن الانفجار كان نتيجة إطلاق صاروخي فاشل من قبل حماس. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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