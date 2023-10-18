قرار رياضي جزائري تضامناً مع الشعب الفلسطيني

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعليق كامل منافساته الكرويّة "حتى إشعار آخر"، تضامناً مع الشعب الفلسطيني.



وفي بيان، قال الاتحاد: "تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الصّامد، واحتراما لأرواح الشهداء الأبرار جراء العدوان الوحشي على أبناء فلسطين المحتلة في قطاع غزة، قرّر الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) تعليق كل المنافسات الكروية إلى إشعار آخر لاحق".

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