بايدن يكشف سراً.. هذا ما قالته لي غولدا مائير

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كشف الرئيس الأميركي جو بايدن أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير كشفت له سراً عن قوة الإسرائيليين قبل سنوات طويلة عندما كان سيناتوراً.وقال في مؤتمر صحافي اليوم على هامش زيارته إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، إن مائير قالت له "لا تخف علينا فنحن نملك سلاحاً سرياً ألا وهو أننا لا نملك مكاناً نذهب إليه".وروى بايدن القصة للحضور قائلاً إنه عندما كان سيناتوراً شاباً والتقى بغولدا مائير في مكتبها خلال حرب 1973، حيث كانت تستعرض خارطة، وفجأة نظرت إليه وسألته "هل تود أن تأخذ صورة؟"، فنظر إليها حيث كان هناك مجموعة مصورين، فقالت له "لماذا تبدو قلقاً سيناتور بايدن؟".فأجابها "طبعاً قلق". فنظرت إليه وقالت: "لا تقلق سيناتور نحن الإسرائيليون لدينا سلاح سري ألا هو أننا لا نملك مكاناً آخر نذهب إليه". (العربية)