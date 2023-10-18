تركيا تعلن الحداد 3 أيام بعد قصف المستشفى في غزة

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحداد الوطني لثلاثة أيام في بلاده على ضحايا القصف على المستشفى في غزة والذي أسفر عن مقتل المئات وفق السلطات المحلية في القطاع.وكتب إردوغان عبر حساب بالعربية على منصة "إكس" ليل الأربعاء: "نحن في تركيا نشعر في داخل قلوبنا بحجم الآلام الكبيرة التي يعيشها أشقاؤنا الفلسطينيون".وأضاف: "لذا تم إعلان الحداد الوطني في بلادنا لمدة 3 أيام، احتراما لآلاف شهدائنا ومعظمهم من الأطفال والمدنيين الأبرياء".