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سوناك يزور إسرائيل اليوم

Lebanon 24
18-10-2023 | 19:21
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنّه "سيزور الخميس إسرائيل قبل أن يتوجّه إلى دول أخرى في المنطقة في جولة تستمر يومين ويحاول خلالها التوصّل لتهدئة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس".
وقال سوناك في بيان "يجب أن يكون الهجوم على المستشفى الأهلي لحظة فاصلة للقادة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم للعمل معاً لتجنّب مزيد من التصعيد الخطير للصراع".
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وأضاف: "سأحرص على أن تكون المملكة المتّحدة في طليعة هذه الجهود".
ولفت البيان إلى أنّ "جولة سوناك الشرق أوسطية ستستمرّ يومين وأنّ رئيس الوزراء سيؤكّد خلالها على وجوب أن لا يسمح المجتمع الدولي للإرهاب الهمجي الذي تمارسه حماس وتجاهلها للحياة البشرية بأن يصبحا حافزاً لتصعيد الصراع في المنطقة.
وبحسب البيان فإنّ سوناك سيصل إلى إسرائيل في وقت مبكر من صباح الخميس وسيلتقي خصوصاً نظيره بنيامين نتانياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.
ومن المتوقع أن يشدّد سوناك خلال جولته على وجوب إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتمكين البريطانيين العالقين في القطاع من مغادرته.

وتتزامن جولة سوناك مع زيارة يقوم بها وزير خارجيته جيمس كليفرلي إلى كلّ من مصر وتركيا وقطر "في الأيام المقبلة"، وفقاً لداونينغ ستريت.
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