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عربي-دولي

بعد اخلائهم لساعات.. حركة الطيران تعود الى 6 مطارات فرنسية

Lebanon 24
18-10-2023 | 23:11
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عادت الحركة إلى طبيعتها في ستّة مطارات فرنسية أخليت الأربعاء لساعات عدّة بعد تلقّيها عبر البريد الإلكتروني "تهديدات باعتداءات"، كما أعلنت السلطات.
وكانت السلطات أعلنت أنّ مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس أخليت من أجل "تبديد أي شكوك" بأنّ التهديدات التي وصلتها قد تكون حقيقية.
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ولم تشمل إجراءات الإخلاء أيّ مطار باريسي.



وتزايدت التهديدات بوجود قنابل في فرنسا منذ قُتل مدرّس الجمعة في شمال البلاد على يد شاب متطرّف. وتم إخلاء متحف اللوفر وقصر فرساي السبت والثلاثاء على التوالي بسبب إنذارات كاذبة بوجود قنابل. وتكرّر الأمر نفسه في قصر فرساي الأربعاء.

والأربعاء، توقفت الحركة تماماً لبعض الوقت على الأقل في مطارات تولوز وبوفيه وبوردو وبو.

وقرابة الساعة السادسة مساءً، لم يعد هناك أيّ مطار فرنسي مغلق بالكامل، وفقاً لمنظمة مراقبة الحركة الجوية "يوروكونترول".

وكان متحدّث باسم المديرية العامة للطيران المدني أكّد وجود "إنذارات بقنابل" و"عمليات إخلاء محطات" صباح الأربعاء في أربعة مطارات هي ليل وليون وتولوز وبوفيه (شمال باريس)، لكن بدون إعطاء مزيد من التفاصيل على الفور.
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