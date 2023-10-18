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عربي-دولي

حزمة مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل.. بايدن يدرس طلب تمويل بقيمة 10 مليارات دولار

Lebanon 24
18-10-2023 | 23:15
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تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلب مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيل ضمن طلب إنفاق إضافي سيرسله بايدن إلى الكونغرس بحلول الجمعة.
وكان قد أكد الرئيس الأميركي أنه سيطلب هذا الأسبوع من الكونغرس الموافقة على حزمة مساعدات "غير مسبوقة" لإسرائيل.
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ومن المتوقع على نطاق واسع أن يطلب بايدن من الكونغرس إقرار مشروع قانون الإنفاق التكميلي بسرعة، إذ تسعى واشنطن للتعامل مع تبعات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.

ويشمل التمويل الإضافي 60 مليار دولار لأوكرانيا، فيما تتطلع الولايات المتحدة لمواصلة دعم أوكرانيا في تصديها للعمليات العسكرية الروسية.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز يوم الثلاثاء إن بايدن يدرس تقديم طلب تمويل إضافي بنحو مئة مليار دولار يشمل مساعدات دفاعية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، بالإضافة إلى تمويل للجهود المبذولة لتعزيز الأمن على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
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