اتهمت نتنياهو بالإبادة الجماعية.. تعرفوا إلى منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"

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"نحن نرفض مشاهدة ارتكاب الحكومة الإسرائيلية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، بهذه العبارة المنشورة على موقع إكس، حاولت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" توضيح موقفها من رد الفعل الإسرائيلي على الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول.



وأضافت المنظمة أن "جذر العنف هو القمع، ونحن هنا لنقول لا بأسمائنا، ولدينا القدرة على وقف الفظائع المستمرة ضد الفلسطينيين". بمظاهرات حاشدة لمجموعة من اليهود خارج مبنى الكونغرس الأميركي وداخله للمطالبة بإنهاء القصف الإسرائيلي على غزة، بدأ اسم منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" (JVP) يتردد في الأوساط العربية والأميركية سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها."نحن نرفض مشاهدة ارتكاب الحكومة الإسرائيلية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، بهذه العبارة المنشورة على موقع إكس، حاولت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" توضيح موقفها من رد الفعل الإسرائيلي على الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول.وأضافت المنظمة أن "جذر العنف هو القمع، ونحن هنا لنقول لا بأسمائنا، ولدينا القدرة على وقف الفظائع المستمرة ضد الفلسطينيين".

لكن هذه المنظمة لم تكتف بنشر بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نظمت، الأربعاء، احتجاجا حاشدا أمام مبنى الكابيتول، وكذلك داخل المبنى، حيث دخل 100 متظاهر على الأقل مبنى تابعا للكونغرس لمطالبة النواب وإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالضغط للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ومظاهرات العاصمة واشنطن ليست الأولى التي تدعو لها المنظمة اليهودية اليسارية "الصوت اليهودي من أجل السلام"، إذ نظمت، الاثنين، مظاهرات ووقفات احتجاجية ضمت مئات المتظاهرين أمام البيت الأبيض لحث إدارة بايدن على الضغط على إسرائيل لإسقاط خططها لغزو عسكري بري لغزة والإعلان بدلا من ذلك عن وقف فوري لإطلاق النار.



ووفقا لصحيفة "الغارديان"، اتهم مئات المتظاهرين حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بالتخطيط لـ "إبادة جماعية"، وردد المتظاهرون شعارات وحملوا لافتات وغنوا أغاني يهودية قديمة احتجاجا على ما قالوا إنه" رد فعل غير أخلاقي من قبل إسرائيل على هجوم حماس المميت".



واعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 30 شخصا خلال الاحتجاجات، وفقا لتقارير شبكة "آيه بي سي نيوز".

حقائق عن المنظمة

"نحن نتصور عالما يعيش فيه جميع الناس، من الولايات المتحدة إلى فلسطين، في حرية وعدالة ومساواة وكرامة" بهذه العبارة بدأت منظمة "صوت اليهود من أجل السلام" تعريف نفسها على موقعها الإلكتروني، مضيفة أنها أكبر منظمة يهودية تقدمية مناهضة للصهيونية في العالم.



وتأسست المنظمة في عام 1996 من قبل نشطاء مناهضين لإسرائيل، بما في ذلك الكاتب والمؤلف الأميركي، توني كوشنر، والفيلسوف الأميركي، نعوم تشومسكي.



والمنظمة التي صنفت توجهها باليهودي اليساري، أوضحت أنها تناضل من أجل تحرير جميع الناس ووقف الظلم.



وتقول إنه "في حين أن مهمتنا هي بناء وتعبئة ما يكفي من القوة لتغيير أولام هزيه، أو العالم اليومي الذي نعيش فيه في اليهودية واللاهوت اليهودي الكلاسيكي، فإننا نسعى أيضًا إلى تجسيد هعولام شيبا، العالم الآتي أو الآخر".



وعبرت المنظمة بوضوح عن رفضها لجدار الفصل العنصري على الأرض الفلسطينية التي وصفتها بـ"الحرة"، وكذلك عن اعتقال الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.



وتدعم المنظمة عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولم شملهم مع عائلاتهم ومجتمعاتهم، منتقدة سياسات الحركة الصهيونية لمحو تاريخ الشتات اليهودي ولغاته وتقاليده.



وتقول: "لدينا آلاف السنين من التاريخ اليهودي حيث لم تكن تقاليدنا ومجتمعاتنا مرتبطة بدعم حكومة الفصل العنصري. لدينا طقوس، شعر، مناظرات حاخامية، نكت، مسرح، رقص، أفلام، وأغاني".



وتضيف أن "التواصل الغني بالطقوس والثقافة والفنون يربطنا بتلك التواريخ، ويقوينا في النضال من أجل مستقبل يعيش فيه شعبنا، وجميع الناس، بحرية وكرامة".



وأكدت المنظمة أن مهمتها تكمن في تنظيم حركة شعبية ومتعددة الأعراق تضم مختلف الطبقات والأجيال لليهود الأمريكيين للتضامن مع النضال من أجل الحرية الفلسطينية، بهدف تأمين العدالة والمساواة والكرامة لجميع الناس.



وعبرت المنظمة بوضوح عن موقفها الرافض للقصف الإسرائيلي الحالي على غزة، كما طلبت من الكونغرس التوقف عن تأجيج العنف.



وقالت: "يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على وقف التصعيد على الفور لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، وليس تأجيج وتفاقم العنف من خلال إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل". (الحرة)