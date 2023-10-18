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عربي-دولي

اتصل بنظيره المصري من على متن طائرته الرئاسية.. بايدن: نتوقع دخول المساعدات لغزة يوم الجمعة

Lebanon 24
18-10-2023 | 23:24
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في موقف جديد، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأربعاء أنّ نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، متوقعا دخول المساعدات إلى غزة بحلول يوم الجمعة، "بعد إصلاح المعبر اليوم الخميس".
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مرور 20 شاحنة كبداية
وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل حيث أبدى تضامنه مع تل أبيب بعد الهجمات التي شنّتها عليها حركة حماس في السابع من تشرين الأول إنّ السيسي "وافق... على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية"، محذّراً من أنّه إذا "استولت حماس عليها أو منعت عبورها (...) فسينتهي الأمر".

"آليات ضمان توزيع المساعدات"
في السياق، قال البيت الأبيض في بيان أمس الأربعاء إن الرئيسين الأميركي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي ناقشا سبل استمرار التنسيق بشأن تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة وآليات ضمان توزيعها على السكان المدنيين.

وأضاف البيان أن بايدن والسيسي اتفقا على العمل معا بشكل وثيق لتشجيع الاستجابة الدولية للنداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة بهذا الشأن.

"شراكة استراتيجية"
كما اتفقا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط ومنع تصعيد الصراع وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
وجددا التزامهما بالشراكة الاستراتيجية الدائمة بين أميركا ومصر، بحسب البيان.

"وقف التصعيد"

فيما ذكر التلفزيون المصري أن السيسي وبايدن بحثا سبل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وأكدا أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لاحتواء الموقف المتأزم في غزة.

وقال التلفزيون المصري إن السيسي أكد على أهمية تضافر الجهود لوقف التصعيد والتحول نحو إحياء مسار السلام. (العربية)

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