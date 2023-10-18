مطالب فلسطينية بفتح تحقيق دولي حول قصف مستشفى في غزة

طلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن القصف الذي استهدف مستشفى في مدينة غزة الثلاثاء وتبادلت إسرائيل والفصائل الاتهامات بالمسؤولية عنه.

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وقالت السفيرة الفلسطينية هالة أبو حصيرة في مؤتمر صحافي إنّ "دولة فلسطين أودعت اليوم ملفاً أمام المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في هذه الجريمة. يجب فتح تحقيق دولي".وتعرّض المستشفى الأهلي العربي الواقع في مدينة غزة لقصف الثلاثاء أثار موجة تنديد واسعة.