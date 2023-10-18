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عربي-دولي
أطلقوا النار على والد أحدهم أثناء محاولة إسعافه.. استشهاد 4 فلسطينيين بمواجهات مع القوات الاسرائيلية
Lebanon 24
18-10-2023
|
23:28
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أعلنت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر.، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في رام الله بأن الجيش الإسرائيلي قتل 4 فلسطينيين خلال مواجهات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، وانه يقوم بعمليات دهم واعتقالات في مخيم الدهيشة بالقرب من مدينة بين لحم. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قام أيضا بمداهمة منطقة العرّوب في مدينة الخليل واعتقل العديد من العمال الفلسطينيين.
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وفي طولكرم قتلت القوات الإسرائيلية شاباً، بعدما منعت والده من إسعافه، وأصابت الوالد بجروح.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية ذكرت أن ثلاثة أشخاص استشهدوا برصاص القوات الإسرائيلية في مواجهات بأجزاء مختلفة من الضفة.
وذكرت الوكالة أن طه محاميد (16 عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم لقي حتفه بعدما منعت القوات الإسرائيلية عربات الإسعاف من نقله إلى المستشفى، عقب اقتحامها المخيم وإطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين.
وأضافت الوكالة أن مواجهات اندلعت في قرية بدرس غرب رام الله عقب أن اقتحمتها القوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي صوب مواطنين مما أدى إلى مقتل شاب يدعى جبريل عوض.
وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم توفي أحمد منير صدوق (14 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي بالرأس. كانت القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص واعتقلت عددا من سكانه.(العربية)
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