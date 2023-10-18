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عربي-دولي

قوافل مساعدات تنتظر أمام معبر رفح.. الأمم المتحدة: غزة بحاجة إلى 100 شاحنة مساعدات يوميا

Lebanon 24
18-10-2023 | 23:30
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أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث عبر شبكة سي إن إن أوروبا، أن قطاع غزة بحاجة إلى كمية هائلة من المساعدات الإنسانية  قدّرها بمئة شاحنة في اليوم، داعيا إلى ضمان أمنها.
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وبعد ساعات من إعلان السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة التي تفرض عليه حصارا محكما، قال غريفيث "علينا أن نبدأ بعدد كبير من الشاحنات، يجب أن نصل إلى مئة شاحنة في اليوم، تلك كانت حالة برنامج المساعدات لغزة من قبل".

وشدد غريفيث على أنه "يجب أن نحصل على ضمانة بأنه يمكننا التدخل على نطاق واسع كل يوم بصورة عازمة ومتكررة وموثوقة"، مؤكدا أنه سيكون بعدها بإمكان موظفي الأمم المتحدة الموجودين في قطاع غزة بمن فيهم 14 ألف موظف في الأونروا توزيع المساعدات.
 
وتابع "ثانيا، يجب أن يكون بوسعنا الوصول إلى الناس بأمان تام" مذكرا بأن القانون الدولي الإنساني يلزم المنظمات الإنسانية بتوزيع المساعدات في المواقع التي يعتبر الناس أنهم بأمان فيها.

وأوضح غريفيث الموجود في القاهرة منذ الثلاثاء لإجراء محادثات مع السلطات المصرية "هذان أمران بحاجة إلى توضيح وتأكيد وآمل أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة حتى نتمكن من الانطلاق ببرنامج المساعدات الأساسي هذا".
ولا تزال مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الانسانية والطبية إلى غزة تنتظر أمام معبر رفح من الجانب المصري للسماح لها بدخول القطاع.

وشدد غريفيث على أن الأمم المتحدة ستتثبت من أن المساعدة ستذهب فقط للمدنيين ولن تصل إلى حركة حماس.
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