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عربي-دولي

مسؤولون إسرائيليون لبايدن: حرب غزة ستستغرق وقتاً طويلاً

Lebanon 24
18-10-2023 | 23:51
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نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر قولها، اليوم الأربعاء، إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته لتل أبيب بأن الحرب في غزة ستستغرق وقتا، وستختبر دعم الحلفاء لإسرائيل.
 
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"مخاوف من انضمام حزب الله للحرب"
 
وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن بايدن عبر خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه الشديد من احتمال انضمام حزب الله اللبناني للحرب، مما يزيد من احتمالات نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.
كما أضاف الرئيس الأميركي للمسؤولين خلال زيارته لإسرائيل أن عليها معالجة الوضع الإنساني في غزة إذا كانت تريد الحفاظ على الدعم الدولي.
"حرب طويلة وصعبة"
 
ونقل "أكسيوس" عن مساعد لوزير الدفاع الإسرائيلي يوالف غالانت لم ينشر اسمه، أن الوزير أكد لبايدن أن الحرب في غزة ستكون طويلة وصعبة، وأن إسرائيل ستحتاج لدعم من الولايات المتحدة لفترة طويلة.
كما أضاف الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن وزير الدفاع السابق بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الذي شكله نتنياهو، أبلغ بايدن بأن جهود تفكيك حماس قد تستغرق سنوات.
زيارة بايدن لإسرائيل
 
وزار بايدن إسرائيل، الأربعاء، ليؤكد لها دعم الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الذي شنّته حركة حماس في 7 تشرين الأول.
وخلال زيارته انتزع بايدن من إسرائيل موافقتها على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع، مؤكداً في هذا الصدد أن القاهرة ستسمح في خطوة أولى بعبور قافلة مكونة من 20 شاحنة محمّلة بالمساعدات.
وعند عودته إلى الولايات المتحدة، سيسعى الرئيس الديمقراطي إلى خلق إجماع سياسي من خلال الربط بين دعم إسرائيل ومساعدة أوكرانيا.
"حزمة مساعدات غير مسبوقة"
 
وأكد الرئيس الأميركي أنه سيطلب هذا الأسبوع من الكونغرس الموافقة على حزمة مساعدات "غير مسبوقة" لإسرائيل.
وأفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس أن بايدن سيقترح حزمة مساعدات بقيمة 100 مليار دولار تستفيد منها إسرائيل وأوكرانيا وتايوان، ويخصّص جزء منها أيضاً للتصدي لأزمة الهجرة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
لكنّ آمال بايدن قد تتحطّم على صخرة الفوضى المؤسّسية التي يتخبّط فيها الكونغرس المنقسم بين مجلس شيوخ تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، ومجلس نواب يخضع لسيطرة الجمهوريين ويعاني من الشلل بسبب عزل النواب رئيسهم وفشلهم حتى اليوم في انتخاب بديل عنه. (العربية)
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