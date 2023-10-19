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عربي-دولي

13 مليون يورو... إيرلندا تقدم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين

Lebanon 24
19-10-2023 | 00:07
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أعلنت الحكومة الإيرلندية الأربعاء أنها ستقدم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 13 مليون يورو، مطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن أمام البرلمان "أعلن هذا المساء عن حزمة فورية بقيمة 13 مليون يورو".
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وأوضح أن هذه الأموال تضاف إلى 16 مليون يورو مرصودة أساسا لإعانة الفلسطينيين خلال العام الجاري في إطار برنامج المساعدات الإيرلندي، ستصرف عبر وكالات الأمم المتحدة. 

وحض مارتن سائر دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول المنطقة على زيادة مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدا أن "هذه أزمة لا يمكن أن تنتظر". 

وكرر وزير الخارجية الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء ليو فارادكار إلى "وقف إطلاق نار إنساني" بعد أن انتزع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل الأربعاء موافقتها على دخول مساعدات من مصر إلى قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول.

وردا على "طوفان الأقصى"، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية". وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة 3478 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح، حسب معطيات وزارة الصحة في القطاع، بينما قتل على الجانب الإسرائيلي، أكثر من 1400 شخص. (RT)
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