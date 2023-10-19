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عربي-دولي

"مثيرة للاشمئزاز"... نجل ترامب يتهم السلطات الأميركية بازدواجية المعايير

Lebanon 24
19-10-2023 | 00:37
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اتهم نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جونيور، سلطات بلاده بازدواجية المعايير وسط رد الفعل على اختراق محتجين ضد القتال في غزة لأحد مباني الكونغرس الأمريكي.

وكتب ترامب جونيور على موقع Truth Social: "تذكروا أيها الأصدقاء، إنها تعتبر أعمال شغب فقط إذا قام بها الجمهوريون. وإذا قام بها الديمقراطيون، فهي احتجاج من أجل العدالة الاجتماعية وطبيعية 100٪. هذه المعايير المزدوجة للعدالة الأمريكية مثيرة للاشمئزاز".
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وفي وقت سابق، أدت احتجاجات لنشطاء بينهم أعضاء في منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، بالقرب من مجمع مباني الكونغرس، إلى دخول المتظاهرين إلى أحد مباني المجمع.

واعتقلت شرطة الكابيتول من اقتحموا المبنى وأبعدت المتظاهرين من الشوارع القريبة. وأحصى مراسل "نوفوستي"، حوالي مائة ناشط تم اعتقالهم وزجهم في حافلات تابعة للشرطة. وتحدث منظمو الاحتجاجات عن اعتقال 500 شخص خلال الفعالية. ووفقا للسلطات، تم اتهام بعض الموقوفين بالاعتداء على رجال الشرطة. (RT)
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